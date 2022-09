विश्व मेें पहली बार एक से दूसरे महाद्वीप में होगा चीतों का पुनर्वास

70 साल बाद भारत में फिर से चीते बसेंगे

श्योपुर Published: September 06, 2022 06:36:18 pm

श्योपुर. लगभग 70 साल बाद भारत में फिर से चीते बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क में जोर-शोर से तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में दूसरे देश से लेकर भारत में चीता बसाने की अभूतपूर्व घटना तो हो ही रही है, वहीं बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीता या अन्य किसी वन्यजीव का एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पुनर्वास किया जाएगा। वहीं भारत में किसी दूसरे देश से वन्यजीव को लाकर पुनर्वास करना भी संभवतया पहली बार है।

विश्व मेें पहली बार एक से दूसरे महाद्वीप में होगा चीतों का पुनर्वास

वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक किसी पालतू जानवार या चिडिय़ाघर के जानवर की शिफ्ंिटग तो होती रही होगी, लेकिन जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाले किसी भी वन्यजीव को एयर शिफ्ट किया जाकर एक महाद्वीप से किसी दूसरे महाद्वीप में पुनर्वास करने का यह पहला मामला है। यही वजह है कि अफ्रीका महाद्वीप के देश दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से अफ्रीकी चीते लाए जाकर एशिया महाद्वीप के हमारे भारत में पुनर्वासित करना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐतिहासिक घटना बन रही है। हवाई मार्ग से लाए जाएंगेे

भारत में चीता लाने के लिए नामीबिया से एमओयू हो चुका है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से प्रक्रिया चल रही है। बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका से हवाईमार्ग के जरिए चीते भारत लाए जाएंगे। हालांकि अभी अधिकृत रूट प्लान तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि चीते अफ्रीका से एयरलिफ्ट कर सीधे ग्वालियर आएंगे और फिर ग्वालियर से कूनो तक चॉपर में लाए जाएंगे। पहले चरण में कूनो, फिर दूसरे ठिकाने

भारत में चीतों के पुनर्वास प्रोजेक्ट के तहत चीता बसाने के लिए कूनो नेशनल पार्क ही एकमात्र ठिकाना नहीं हैं, बल्कि आगामी सालों में अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में चीते बसाए जाएंगे। हालांकि अभी पहले चरण में कूनो पर फोकस है, लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में मप्र के गांधीसागर, नौरोदेही, राजस्थान के दर्रा अभयारण्य सहित अन्य जगह भी चीते बसाए जाएंगे। निश्चित रूप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चीतों की शिफ्ंिटग ही नहीं बल्कि किसी भी स्वच्छंद वन्यजीव की शिफ्ंिटग का ये पहला मामला है, लिहाजा से विश्व में ये बड़ी घटना है।

पीके वर्मा, डीएफओ, कूनो नेशनल पार्क श्योपुर पढ़ना जारी रखे

