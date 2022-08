श्योपुर के 39 गांव में बाढ़ की दहशत

10 गांव से ग्रामीणों को बाहर निकाला

Flood panic in 39 villages of Sheopur, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: August 24, 2022 11:57:18 pm

श्योपुर. चंबल और पार्वती नदियों ां बुधवार को खतरनाक रूप में दिखाई दीं। इससे दोनों नदी के किनारे के 39 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। 26 साल बाद चंबल और पार्वती नदियों का जलस्तर रेकॉर्ड लेबल पर पहुंच गया। इससे कई गांवों में पानी घुस गया। यही वजह है कि प्रशासन ने 10 गांवों को पूरी तरह खाली करा लिया। इस दौरान प्रशासन ने लगभग ढाई हजार लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला, जबकि लगभग 2 हजार लोग स्वयं गांवों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। वहीं प्रशासन के निर्देश पर सेना के हेलीकॉफ्टर से बाढ़ पीडि़तों को भोजन सामग्री गिराई गई।

श्योपुर के 39 गांव में बाढ़ की दहशत

दस गांव पूरी तरह खाली कराने के बाद शेष गांवों के वाशिंदे भी दिन भर डरे-सहमे रहे। इस दौरान प्रशासन ने गांव खाली कराने के बाद ग्रामीणों के लिए राहत कैंप शुरू कर दिए, जिनमें ढाई हजार लोगों के लिए भोजन-पानी और रहने के प्रबंध किए गए। जबकि अन्य गांवों में भी लोग बाढ़ के डर से निकलकर दूसरे गांवों में अपने रिश्तेदारों या परिचितों के यहां शरण लेने को मजबूर हुए।

प्रशासन ने शुरू कराए राहत कैंप

सुबह विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया गया। जिन गांवों से प्रशासन ने ग्रामीणों को रेस्क्यू कर निकाला, उनमें सूंडी, सामरसा, जलालपुरा, झोंपड़ी, इचनाखेड़ली, सिरसौद, ऊंचाखेड़ा, कीरपुरा, छीताखेड़ली, लहचौड़ा, बरौली, गोवर्धा आदि हैं। लोगों को गांवों से रेस्क्यू कर प्रशासन ने विभिन्न गांवों के स्कूलों, मंदिरों आदि में राहत कैंप में पहुुंचाया। साथ ही भोजन आदि की व्यवस्था की। इन ग्रामीणों को चिंता इस बात की थी कि उनके घर में रखा सामान व पशुओं का क्या होगा। क्योंकि वही उनकी आजीविका का जरिया थे।

चंबल में 1996 से इस बार दो फीट ज्यादा पानी कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के साथ ही पार्वती, कालीसिंध जैसी नदियों के पानी के आवक के चलते इस बार जिले में चंबल नदी के जलस्तर ने 1996 का रेकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार चंबल में 1996 से 2 फीट ज्यादा पानी है। बताया गया है कि 23 अगस्त 1996 को चंबल नदी का जलस्तर 202.86 मीटर था, जबकि इस बार 24 अगस्त 2022 को ये 203.46 पर पहुंच गया है। बुधवार को चंबल खतरे के निशान से 3.96 मीटर ऊपर से बही। वहीं दूसरी ओर पार्वती नदी भी अपने उच्चतम जलस्तर पर रही। आज पार्वती का उच्चतम जलस्तर 207.90 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 9.90 मीटर ऊपर थी।

वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गिराए भोजन के पैकेट

जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों में जहां प्रशासन की टीमों ने खाद्य सामग्री पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर बाढ़ से पूरी तरह घिरे गांवों में प्रशासन ने वायुसेना के हेलीाकॉप्टर की मदद से भोजन के पैकेट गिराए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शासन से हेलीकॉप्टर की मांग की, इसके बाद दोपहर 3 बजे वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर श्योपुर स्टेडियम पर उतरा, जहां से भोजन के पैकेट लेकर ग्राम सामरसा, तलावदा, सिरसौद, अडूसा, चनाखेड़ली, मुदालापाड़ा आदि गांवों में खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें