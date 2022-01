पता चला यूरिया आया है, किसानों की लग गई लंबी लाइन



श्योपुर Published: January 12, 2022 11:38:09 pm

श्योपुर. जहां एक ओर किसानों को बोवनी के समय डीएपी खाद की किल्लत से दो-चार होना पड़ा, वहीं अब यूरिया खाद की किल्लत भी अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि सरकारी गोदामों में 20 दिन बाद नई रैक आई तो किसानों की कतार लगी नजर आई। किसानों का कहना है कि सरकारीस्तर पर 20 दिन बाद स्टॉक आया है और निजी दुकानों पर दुकानदार मनमानी कीमत वसूल रहे हैं।

रबी फसलों की बोवनी पूरी करने के बाद अब किसान अपनी फसलों को सहेजने लगे हैं। इसी के तहत किसानों को अब गेहूं की फसल के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है, लेकिन अब भी इसकी किल्लत नजर आ रही है। यही वजह है कि मंगलवार को मार्कफेड के सरकारी गोदामों पर खाद की नई रैक आई तो किसानों की कतार लग गई।

इनमें अधिकांश किसान वे भी थे, जो 20 दिन पहले कतार में लगे और खाद नहीं मिलने से वापस लौट गए। यही वजह है कि किसानों को फिर से कतार में लगना पड़ा किसानों का कहना है कि इस बार खाद की काफी समस्या से जूझना पड़ा है, क्योंकि निजी दुकानदार अब भी यूरिया खाद 300 से 320 रुपए का ही दे रहे हैं।

24 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा बंटा यूरिया

जिले में रबी फसलों के लिए इस बार 29 हजार मीट्रिक यूरिया खाद का कुल लक्ष्य था, जिसमें से अभी तक लगभग 24 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद का वितरण हो चुका है। बावजूद इसके अभी भी जिले में यूरिया खाद की कमी नजर आ रही है। यही वजह है कि सरकारी गोदाम पर ही 20 दिन बाद नई रैक मिली है। इसके साथ ही इस बार जिले में 13 हजार मीट्रिक टन डीएपी खाद का लक्ष्य था, जिसमें से साढ़े छह हजार मीट्रिक टन ही खाद किसानों को वितरण हो पाया।

नेनो यूरिया पर अभी किसानों का रुझान नहीं

किसानों को बोरी वाले यूरिया खाद की जगह अब नैनो तरल यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन श्योपुर जिले में अभी इसके प्रति किसानों का रुझान कम दिख रहा है।यही वज है कि मार्कफेड के गोदाम से अभी तक महज 81 लीटर ही नैनो यूरिया बिका है।

