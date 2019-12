ससुराल से भाग रही बालिका वधु को किडनैप कर ले गया हैदराबाद और आगरा, एक महीने तक रेप के बाद छोड़ा

श्योपुर/ विजयपुर से बालिका वधु का अपहरण कर उसके साथ नामजद आरोपी द्वारा हैदराबाद और आगरा में बलात्कार करने का मामला सामने आया है। हालांकि यह मामला नवंबर महीने का है, जब लड़की का अपहरण हुआ था। इस मामले का खुलासा आरोपी युवक द्वारा बालिका वधु को छोड़ने पर हुआ। आरोपी द्वारा छोड़े जाने के बाद युवती अपने चाचा के घर चली गई।

चाचा को जाकर बालिका वधु ने पूरी कहानी बताई। उसके बाद आरोपी के खिलाफ विजयपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर जिले के डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम करहिया निवासी लड़की के माता-पिता का निधन हो गया था। इसलिए उसकी शादी मौसी द्वारा जून 2019 में विजयपुर में की गई।