श्योपुर में रक्त संग्रहण में अग्रणी है रक्तदाता

श्योपुर Published: August 30, 2022 05:33:17 pm

श्योपुर. आज के दौर में बिना किसी स्वार्थ के सेवा व सहयोग करना सहज बात नहीं लेकिन कुछ समाजसेवी ऐसे भी हैं जो लगातार इस काम में जुटे रहते हैं। ऐसे ही कुछ रक्तवीर ऐसे हैं जिन्होंने एक दो बार नहीं अपने जीवन में 43 बार जरूरतमंदों को रक्तदान किया। ऐसे रक्तवीरों ने रक्तदान करके जहां समाज को सीख दी वहीं लोगों को प्रेरित भी किया ताकि खून की कमी को दूर किया जा सके।

एक दो नहीं 43 बार दे चुके हैं रक्त

पुष्पाश्री फाउंडेशन एवं मुकेश गुप्ता स्मृति सेवा न्यास के सहयोग से सोमवार को लाइफ केयर सोसायटी के तत्वावधान में जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 21 यूनिट रक्तदान हुआ। जिसमें जिले में सबसे अधिक रक्तदान करने वाले महावीर गुप्ता ने 43वीं बार रक्तदान किया। जबकि योग शिक्षक दिनेश साहू ने 40वीं और राजू पारेता ने 25वीं बार रक्तदान किया।

पुष्पाश्री फाउंडेशन और मुकेश गुप्ता स्मृति सेवा न्यास द्वारा लगातार जिले में रक्तदान किया जा रहा है। जिले में नियमित रूप से शिविर आयोजित हो रहे हैं और जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में रक्त की सतत आपूर्ति हो रही है। आज लाइफ केयर सोसायटी के बैनर तले आयोजित शिविर में 21 लोगों ने रक्तदान किया। जिनमें रमेश गुप्ता, रफीक खान, अजय आदिवासी, शुभम गर्ग, आदर्श गुप्ता, आशीष गुप्ता, दिनेश साहू, राजू पारेता, अनिकेत गुप्ता, डॉ.हिमांशु गुप्ता, महावीर गुप्ता, सुरेन्द्र त्यागी, पंकज राठौर, राहुल गोयल, अर्पित गुप्ता, अनिकेत गुप्ता,अंशु पारेता, शेरखान आदि शामिल रहे। शिविर के दौरान पुष्पाश्री फाउंडेशन के अरुण ओसवाल, लाइफ केयर सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. खेमचंद जैन, आरएमओ डॉ. प्रदीप शर्मा, ब्लडबैंक प्रभारी डा.शिवराज सिंह बघेल सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

