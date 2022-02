एसपी को खामियां मिली तो बोले-आज सजा नहीं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं

पुलिस लाइन का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे तो देखा एंबुलेंस देर से स्टार्ट हुई

If the SP found flaws, he said – today I am only warning, not punishment, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: February 26, 2022 11:07:19 pm

श्योपुर. पुलिस लाइन में निरीक्षण करने पहुंचे नवागत पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने वाहन शाखा में रखे ब्रज वाहन को स्टार्ट करने को कहा..पुलिसकर्मी ने ब्रज वाहन स्टार्ट कर चेक कराया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एम्बुलेंस को स्टार्ट करने को कहा..तो एम्बुलेंस चालू नहीं हुई इस पर पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर लाइन में कोई जवान बीमार पड़ जाए तब भी ऐसा ही होगा। इस तरह की अव्यवस्था ठीक नहीं। इनमें सुधार लाएं। दरअसल एम्बुलेंस की बैटरी के तार निकले हुए थे। लाइन पहुंचने पर संतरी ने जब पुलिस अधीक्षक को सेल्यूट किया तो बंदूक जंजीर में उलझ गई यह देख पुलिस अधीक्षक ने संतरी को बंदूक पकडऩा सिखाया। साथ ही कहा कि बंदूक से जंजीर को हटा दें। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीएल कुर्वे, आरआइ राघवेंद्र भार्गव, एमटीओ एएन तिवारी मौजूद थे।

पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने पुलिस लाइन का बरीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान गार्डरूम में ताला देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा कि यहां 8 घंटे ही ड्यूटी है, वह भी ठीक तरह से नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आज सजा नहीं दूंगा सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। स्टोररूम के निरीक्षण के दौरान हेलमेट, सेफ्टीगार्ड देखकर पुलिस अधीक्षक ने कहा यह यहां क्यों रखे हैं। थानों में भिजवाए की नहीं। आरआइ भार्गव ने जबाव दिया कि सभी थानों में सामान भेज दिया है। एसपी ने की रस्सा पर्याप्त मात्रा में हैं आरआइ ने कहा जी।

एसपी को खामियां मिली तो बोले-आज सजा नहीं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं

पुलिस लाइन के पास बने नवीन आवास देखे

एसपी सिंह ने पुलिस लाइन के पास बने नवीन आवासों को भी देखा। नवीन आवास में कूनो-ए, कूनो-बी, पार्वती ए व बी का जायजा एसपी ने लिया। यह आवास डीएसपी स्तर के अधिकारियों व एएसआइ से टीआई स्तर के अधिकारियों के लिए हैं। वहीं आरक्षकों के लिए चंबल नाम से मल्टी बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने आवासों का निरीक्षण कर इनके उद्घाटन को लेकर आरआइ से चर्चा की साथ ही पूछा कि इनका पजेशन मिल गया की नहीं जबाव मिला मिल गया

पुराने सामान की नीलामी न होने पर नाराजगी

वाहन शाखा में पुराने सामान को देख्कर पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। पुराने टायर काफी संख्या में रखे देख पुलिस अधीक्षक ने एमटीओ से पूछा कि कब से नीलामी नहीं कराई है। एमटीओ ने जबाव दिया सर 2013 के बाद से नीलामी नहीं हुई है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने एमटीओ से कहा यह तुम्हारे बस की बात नहीं। आरआई भार्गव आप इस प्रक्रिया को जल्द कराएं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें