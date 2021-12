मास्क नहीं लगाया तो देना होगा सौ रुपए का जुर्माना

जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सख्त

If you do not apply mask, you will have to pay a fine of hundred rupees, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: December 02, 2021 11:19:05 pm

