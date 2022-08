वन विभाग की दो हजार बीघा भूमि पर अवैध रूप से खेती

दो दर्जन गांवों के ग्रामीण वन काटकर कर रहे खेती

श्योपुर Published: August 25, 2022 05:11:02 pm

विजयपुर. जंगल काटकर वन विभाग की जमीन पर असरदार लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर खेत बना लिए गए हैं। वन विभाग की कार्रवाई के बाद भी जमीन पर कब्जे नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में विभाग की कार्रवाई महज दिखाबा साबित हो रही है। जंगल की दो हजार बीघा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर खेत बनाकर उसमें खेती की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि जब भी वन माफियाओं को जंगल से खदेडऩे की कोशिश वन विभाग ने की है तब कर्मचारियों से मारपीट हुई। पुलिस थाने में दर्जनों मामले दर्ज है, लेकिन असरदार लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नेहरखेडा पंचायत की वन विभाग की जमीन पर पिछले साल वन विभाग के स्टाफ के साथ वन माफियाओं की आमने सामने भिड़ंत में वन विभाग के कर्मचारियों को चोटें आईं जिस पर गसवानी थाने में मामला दर्ज हुआ। इसी तरह बुढेरा एवं सहसराम सहित ववनवास और पिपरवास गांव के लोगों के साथ भी हाथापाई हो चुकी है। माफिया वन विभाग की बात मानने को तैयार नहीं है।

इन गांवों के लोगों ने वन जमीन पर अतिक्रमण

वन विभाग की सबसे ज्यादा जमीन पर अगर अतिक्रमण है और जमीन को खेती योग्य बनाया है उनमें ववनवास और पिपरवास गांव के साथ साथ खाडी हैं। वहीं डौडरीकला , नहाड , धामिनी , मकनाकापुरा , चिलवानी , देवरी , नेहरखेडा , धोवनी , सहसराम , बुढेरा , खुरजान आदि दर्जनों गांव ऐसे हैं जिन गांवों के लोग जंगल की अवैध तरीके से कटाई कर रहे खेती कर रहे हैं।वन विभाग को जंगल की अनाधिकृत रूप से हो रही कटाई और जमीन को कब्जे से बचाने के लिए प्लान तैयार करना होगा। लेकिन अब तक विभाग ने कोई प्लान तैयार नहीं किया है। हमारा स्टाफ जंगल की लगातार सर्चिंग करता है। समय समय पर कार्रवाई भी की हैं। कुछ जगह की हमें सूचना मिल रही है विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हैं। हम समझाएंगे नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे । सीएस चौहान, डीएफओ वन विभाग पढ़ना जारी रखे

