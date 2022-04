गोशाला में तेंदुए का हमला, तीन गायों की मौत, चार घायल

मामला गढ़ी सब रेंज की उपचा पंचायत की गोशाला का

श्योपुर Published: April 28, 2022 11:39:33 pm

विजयपुर. वन विभाग की गढ़ी सब रेंज में उपचा पंचायत की गोशाला में बुधवार-गुरुवार की रात तेंदुए ने गोवंश पर हमला कर दिया। हमले से जख्मी हुई तीन गायों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चार घायल हो गईं। चौकीदार की सूचना पर पंचायत सचिव से लेकर वन विभाग की टीम सहित पशु चिकित्सा टीम मौके पहुंची और घायल गोवंश का उपचार शुरू किया। उपचा पंचायत की गोशाला में दीवार फांदकर तेंदुआ पहुंचा। तेंदुए ने गोशाला में बैठे गोवंश पर हमला कर दिया।

हमले के बाद तेंदुआ वापस उसी रास्ते से जंगल की तरफ चला गया। गुरुवार की सुबह जब चौकीदार गोशाला पहुंचा तो गाय तड़प रही थी। चौकीदार ने सरपंच, सचिव को मामले की जानकारी दी। गोशाला प्रबंधन ने स्थानीय प्रशासन को मामले से अवगत कराया। इसके बाद घायल गोवंश के उपचार के लिए पशु चिकित्सा टीम पहुंची। सूचना के बाद वन विभाग ने नहीं दिया ध्यान

सीइओ बलवीरसिंह कुशवाह ने बताया है कि दो दिन पहले भी तेंदुए के आने की सूचना ग्रामीणों ने दी थी। सूचना के बाद वन विभाग के एसडीओ को बताया गया लेकिन कार्रवाई नहीं करने के चलते आज तीन गायों की मौत हो गई। जैसे ही सूचना मिली स्टाफ के साथ उपचा पंचायत की गोशाला पहुंच गए। मौके पर तेंदुए के पंजों के निशान देखने को मिले हैं। शायद तेंदुआ ही हो सकता है पुष्टि के हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं । श्रीलाल माहौर, डिप्टी रेंजर गढ़ी

अगर समय रहते वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती तो शायद गायों की मौत नहीं होती। बलवीर सिंह कुशवाह, सीईओ जपं विजयपुर

सूचना के बाद हमारी स्वास्थ्य टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल गौवंश का उपचार शुरु कर दिया है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हमला तेंदुए ने ही किया है। डॉ. जीएस गहलोत, पशु चिकित्सक पढ़ना जारी रखे

