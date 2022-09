आठ गांवों में पशुओं में दिखे लंपी वायरस जैसे लक्षण

पशुपालन विभाग ने बनाई रैपिड एक्शन टीम

श्योपुर Published: September 13, 2022 05:29:50 pm

श्योपुर. राजस्थान के कुछ जिलों में गायों में बढ़ रहे लंपी वायरस ने पशुपालकों में दहशत पैदा कर दी है। विजयपुर क्षेत्र के आठ गांवों में पशुओं में लंपी जैसे लक्षणों के चलते जिले में भी पशुपालन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके लिए विभागीय अफसरों ने जहां अपने मैदानी अमले को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं, वहीं वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन मंगाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। अभी जिले में स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन विभाग अलर्ट मोड में है।

बताया गया है कि पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुआ लंपी वायरस का प्रकोप अब पूरी राजस्थान के जिलों में फैल रहा है। ऐसे में हमारे श्योपुर जिले के नजदीकी राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में भी इस वायरस का प्रकोप दिख रहा है। अभी जिले में वायरस का असर नहीं दिखा है,लेकिन विजयपुर-वीरपुर क्षेत्र के 8 गांवों में हल्के लक्षण दिखे हैं, जिसके चलते विभाग अलर्ट मोड में है। यही वजह है कि इन 8 गांवों में लक्षण वाले गौवंश का उपचार किया गया, जो अब ठीक है लेकिन विभाग ने जिले के लिए विभागीय स्तर पर डॉक्टरों की रैपिड एक्शन टीम बना दी गई है। साथ ही मैदानी अमले को भी इसके लिए मॉनिटरिंग करने को कहा गया है और लक्षण मिलने पर तत्काल सूचना देने के लिए कहा गया है।

5 हजार वैक्सीन का दिया ऑर्डर

जिले में लंपी वायरस के रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क है। यही वजह है कि विभाग ने जिले के लिए 5 हजार वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, ताकि लंपी वायरस का असर होने पर संबंधित पशु को ये लगाए जा सकें। बताया गया है कि गोटपॉक्स नाम के ये टीके मंगाने के लिए विभाग ने ऑर्डर दे दिया है। गोवंश में तेजी से फैलती है बीमारी

पशु चिकित्सकों ने बताया कि लंपी वायरस के अधिकांश लक्षण गाय में ही मिलते हैं। यह एक गोवंश से दूसरे में तेजी से फैलती है। इस वजह से लंपी वायरस के लक्षण सामने आते ही पशु को तत्काल झुंड से हटाकर दूसरी जगह रखा जाता है। इसके वायरस पशुओं से इंसान में नहीं फैलते। आज तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। जिले में अभी लंपी वायरस का असर नहीं है। 8 गांवों में कुछ मवेशियों में लक्षण दिखे हैं लेकिन सभी का उपचार किया गया और सभी मवेशी ठीक है। इसके साथ ही हमने मैदानी अमले को अलर्ट कर दिया है। वैक्सीन का भी ऑर्डर दे दिया है।

डॉ.सुभाषबाबू दोहरे,उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं श्योपुर पढ़ना जारी रखे

