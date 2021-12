माइनर नहर ओवरफ्लो, खेतों में भर रहा पानी

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर लगाया आरोप

Minor canal overflow, water filling in the fields, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: December 05, 2021 10:46:02 pm

माइनर नहर ओवरफ्लो, खेतों में भर रहा पानी

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें