खाद्यान्न लेकर पीडीएस विहीन गांवों में पहुंचेगा चलित वाहन

कराहल में नवंबर माह में लागू होगी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना

Mobile vehicles will reach villages without PDS with food grains, news in hindi, mp news, sheopur news