एक सैंकड़ा से ज्यादा बकरियों की अज्ञात बीमारी से मौत

गोहरा गांव में बीमारी रहस्य बनी जनपद पंचायत सीइओ सहित पशु चिकित्सा टीम ने गांव में डाला डेरा

श्योपुर Published: January 08, 2022 11:03:02 pm

विजयपुर. गोहरा गांव में पशुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक तीन दर्जन से ज्यादा भैंसों के अलावा एक सैंकडा बकरियों की मौत हो चुकी है। शनिवार को भी एक भैंस दमतोड़ा। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग की टीम गांव पहुंचकर पशुओं का उपचार कर रही है, लेकिन लगातार हो रही मवेशियों की मौत की खबर सुन जनपद पंचायत के सीइओ बलवीर सिंह कुशवाह सहित पशु चिकित्सा टीम ने गांव में डेरा डाल लिया है।

जनपद पंचायत और पशु चिकित्सा टीम का संयुक्त दल घर घर जाकर सर्वे कर जानकारी एकत्रित कर रहा है। वहीं चौपाल लगाकर पशुपालकों को पशुओं को कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी दी जा रही है। बीमार पशुओं की जांच परीक्षण के बाद उपचार भी दिया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि चार दिन से पशु चिकित्सा टीम उपचार में लगी है लेकिन मवेशियों की मौत का सिलसिला जारी है।

जनपद सीइओ ने सचिव को दिए मृत मवेशी को गड्ढे में दफनाने के निर्देश

जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बलवीर सिंह कुशवाह ने संबंधित पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को निर्देश देते हुए कहा कि जितनी भी भैंस या बकरियों की मौत हुई है या फिर हो रही हो उनको हर हाल में गांव से दूर गड्ढा खोदकर दफनाया जाए।

गोहरा गांव पहुंचकर मवेशियों की मौत होने की जानकारी पशुपालकों से ली। मवेशियों की मौत होने की वजह नमूना रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी।

बलवीर सिंह कुशवाह, सीइओ जनपद पंचायत, विजयपुर



हम लगातार अपने दल के साथ गोहरा में उपचार में लगे हुए हैं। आज भी एक भैंस की मौत हुई है।

डॉ. जीएस गहलोत, पशु चिकित्सा अधिकारी विकासखंड विजयपुर

