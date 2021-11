स्वच्छता सर्वे में नपा को राज्य स्तर पर १३वीं रैंक

नगर परिषद विजयपुर को मिली ४१६ वीं व बड़ौदा नगर परिषद को मिली २४५वीं रैंक

NAPA ranks 13th at the state level in cleanliness survey, news in hindi, mp news, sheopur news