अब जिला अस्पताल में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, एक प्लांट शुरू



श्योपुर के जिला अस्पताल परिसर में 80 बेड के परमार्थ कोविड वार्ड का भी हुआ भूमि पूजन

Now there will be no shortage of oxygen in the district hospital, a plant will be started, news in hindi, mp news, sheopur news