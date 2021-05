तेज आंधी से धराशायी हुए डेढ़ सैकड़ा विद्युत खंभे और डीपी

बीती रात जिले में आई तेज आंधी से जनजीवन हुआ प्रभावित, खंभे टूटने से कई इलाकों की बिजली हुई प्रभावित

One and a half hundred electric poles and DPs razed by strong storm, news in hindi, mp news, sheopur news