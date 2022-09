पार्किंग के लिए एक लाख 15 हजार 396 स्क्वायर मीटर का स्थान तय

सभा स्थल पर पार्किंग व्यवस्था के लिए किए इंतजाम

श्योपुर Published: September 16, 2022 11:50:17 pm

श्योपुर.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शनिवार 17 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम के मद्देनजर सभा स्थल पर पहुंचने वाले वाहनों के लिए 11 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए एक लाख 15 हजार 396 स्क्वायर मीटर का स्थान तय किया गया है। जहां आसानी से वाहनों को रखा जा सकेगा।

सम्मेलन मॉडल स्कूल कराहल परिसर में होगा। पार्किग स्थलों पर व्यवस्था के लिए राजस्व अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक श्योपुर से जाने वाले वाहनों के लिए अस्पताल के सामने, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर, मुदगल पेट्रोल पम्प के पास सहित कुल 4 पार्किग स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा शिवपुरी से आने वाले वाहनों के लिए एकलव्य स्कूल परिसर, परिसर के सामने, मत्स्य प्रक्षेत्र, भीमनगर, कराहल टोल टैक्स के आगे कुल 7 स्थानों पर पार्किग व्यवस्था रहेगी। वहीं शिवपुरी से आने वाले वीआईपी वाहनों के लिए आईटीआई कराहल से दाई और तथा श्योपुर से आने वाले वीआईपी वाहनों के लिए एचपी पेट्रोल पम्प के पास पार्किग निर्धारित की गई है। साथ ही करियादेह, भैसरावन मार्ग पर भी पार्किग बनाई गई है। इसके अलावा रिजर्व पार्किंग भी रखी हैं। उधर, कराहल में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को पहुंचाने के लिए श्योपुर समेत पांच जिलों से करीब 1865 बसों को अधिग्रहित किया गया है। सभी बसों को वीर सावरकर स्टेडियम के बाहर मैदान में खड़ा किया गया और देर रात तक अलग अलग ब्लॉक और गांवों से लोगों को लाने के लिए रवाना किया गया।

प्रधानमंत्री मोदी की सभा में लगभग सवा लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए श्योपुर से 865, ग्वालियर से 212, मुरैना से 250, गुना से 125, शिवपुरी से 405 वाहनों को परिवहन विभाग को अधिग्रहित करने का लक्ष्य था। परिवहन विभाग ने बस संचालकों को बस मुहैया कराने संबंधी पत्र जारी कर बसें भेजने को कहा था। ऐसे में शुक्रवार को अधिग्रहित बसों का वीर सावरकर स्टेडियम पर पहुंचना शुरू हो गया था। पढ़ना जारी रखे

