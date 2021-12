कराहल में 18 जनवरी, श्योपुर और विजयपुर में 16 फरवरी को पंचायत चुनाव

225 ग्राम पंचायतों में 4 लाख 15 हजार से अधिक मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार

Panchayat elections will be held in Karahal on January 18, Sheopur and Vijaypur on February 16, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: December 04, 2021 11:08:32 pm

