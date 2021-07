पीर की मजार पर गुरुपूर्णिमा को जुटते हैं लोग

ग्राम मेवाड़ा में पीर की मजार पर गुरुपूर्णिमा पर होता है अनूठा आयोजन, लगाते हैं चूरमा-बाटी का भोग

People gather at Pir's tomb on Gurupurnima. news in hindi, mp news, sheopur news