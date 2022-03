किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपियों की जब्त हो संपत्ति

भाजपा महिला मोर्चा ने कोतवाली पहुंच सौंपा ज्ञापन

श्योपुर Published: March 19, 2022 11:25:18 pm

श्योपुर, एक आदिवासी नाबालिग लडक़ी के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के मामले में आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर आवाज बुलंद होने लगी है। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा की श्योपुर जिला इकाई ने कोतवाली पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। मोर्चा की जिलाध्यक्ष सरोज तोमर के नेतृत्व में महिलाएं नारेबाजी करती हुए कोतवाली पहुंची और यहां एएसपी पीएल कुर्वे को ज्ञापन सौंपा।

सौंपे गए ज्ञापन में आरोपियों को कठौर दंड देने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दी जाए, वहीं यूपी की तर्ज पर यहां भी आरोपियों की संपत्ति नष्ट की जाए। ज्ञापन के दौरान मंजेश साहू सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही।

युवा मोर्चा ने भी दिया ज्ञापन

पीडि़ता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने भी एक ज्ञापन दिया।मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली के माध्यम से पुलिस अधीक्ष्क कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ये ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोनू सरजनवाल के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि, गुरुवार की दोपहर नाबालिग किशोरी अपने मुंह बोले भाई के साथ बाइक से कराहल जा रही थी, तभी काली तलाई के पास उनकी बाइक पंचर हो गई इसलिए दोनों रोड किनारे मदद के इंतजार में खड़े थे।

तभी बाइक सवार बालापुरा निवासी मोसिन खान, रियाज, शहवाज आए और जबरदस्ती करने लगे। तीनों युवकों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। भागते समय किशोरी के भाई ने तीनों आरोपितों का अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया। आदिवासी किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना से सम्पूर्ण क्षेत्र के रोष व्याप्त है।

