भारी पड़ी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, तात्कालीन बीईओ निलंबित

जांच कमेटी के प्रतिवेदन पर चंबल संभाग आयुक्त ने की कार्रवाई

श्योपुर Published: September 08, 2022 11:44:42 pm

विजयपुर. विकासखंड विजयपुर के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी को डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती मामला भारी पड़ गया। इस मामले में जांच कमेटी के प्रतिवेदन पर चंबल संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने बीईओ हरिशंकर गर्ग को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि तक उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय रहेगा।

आठ माह पहले वरिष्ठ अधिकारियों को बिना बताए विजयपुर विकासखंड में तत्कालीन बीईओ गर्ग ने 21 लोगों की भर्ती नियम विरुद्ध कर दी। मामला पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा भर्तियों को निरस्त कर बीईओ हरीशंकर गर्ग को पद से हटा दिया। लेकिन शिकायतकर्ता इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए और शिकायत ऊपर स्तर पर कर दी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों चंबल संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कड़ी फटकार लगाते हुए इस मामले में तुरंत जांच कर कार्रवाई का प्रतिवेदन भेजने के आदेश दिए गए थे। संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए चंबल संभाग आयुक्त सक्सेना ने पूर्व बीईओ गर्ग को निलंबित कर दिया। चंबल संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय समीक्षा के दौरान संयुक्त संचालक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर से पूछा कि भर्ती और वेतन मामले में अभी तक विजयपुर के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जितना भी भुगतान ऑपरेटर एवं भृत्यों को किया गया है उसकी पूरी वसूली तत्कालीन बीईओ हरीशंकर गर्ग से वसूल सहित दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

ऐसे हुआ था खुलासा

मामला उस समय तूल पकड़ गया जब एक आवेदक ने जिसकी भर्ती चपरासी के पद पर थी ने सीएम हेल्पलाइन में अपने वेतन को लेकर शिकायत कर दी। वही कार्रवाई नहीं होने से असंतुष्ट समाजसेवी शर्मा ने आयुक्त को लिखित शिकायत भेज दी। जिसके बाद चंबल संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने विगत मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक दीपक पाण्डेय एवं श्योपुर जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा को निर्देश देते हुए कहा कि अभी तक ऐसे अधिकारी के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिला शिक्षा अधिकारी ने पल्ला झाड़ते हुए अपना बचाव कर संभागीय शिक्षा अधिकारी के पाले में गेंद पटक दी। पढ़ना जारी रखे

