संक्रमण के भय से दस दिन बाद भी नहीं खुले स्कूल

बीइओ ने कहा.. करेंगे निरीक्षण, बंद स्कूलों पर होगी कार्रवाई

Schools did not open even after ten days due to fear of infection, news in hindi, mp news, sheopur news