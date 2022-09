दो दर्जन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सात दिन का वेतन राजसात

पोषण टै्रकर एप पर आधार नंबर फीडिंग न करने पर की कार्रवाई

Seven days salary of two dozen Anganwadi workers forfeited, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: September 03, 2022 06:09:00 pm

श्योपुर. विजयपुर के परियोजना अधिकारी राघवेन्द्र धाकड़ ने दो दर्जन से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सात सात दिन का मानदेय राजसात किया है। साथ ही कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिन में ज़बाव मांगा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज हितग्राहियों की जानकारी मय आधार नम्बर के फीडिंग नहीं करने एवं सेक्टर पर्यवेक्षक के द्वारा बार बार विभागीय वाट्स एप पर सख्त हिदायत देने के बावजूद भी आज तक अपने केन्द्र पर दर्ज बच्चों की जानकारी पोषण ट्रैकर एप पर फीडिंग नहीं करने के चलते पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की गई। इन कार्यकर्ताओं का काटा गया मानदेय

आंगनबाड़ी केंद्र धामिनी की अंगूरी धाकड़, आंगनबाड़ी केंद्र अर्रोद बी की रामरती जाटव, आंगनबाड़ी केंद्र अर्रोद ए की भारती श्रीवास , आंगनबाड़ी केंद्र सेवापुरा की त्रिवेणी शर्मा , आंगनबाड़ी केंद्र मकनाकापुरा की गुड्डी गुर्जर , आंगनबाड़ी केंद्र खलारी की रानी सैन , आंगनबाड़ी केंद्र दुबैरा की अंगूरी शर्मा, आंगनबाड़ी केंद्र लखनपुरा की भूरी गुर्जर, आंगनबाड़ी केंद्र ववनपुरा की ऊंषा कुशवाह , आंगनबाड़ी केंद्र चेंटीखेडा की फूलवती आदिवासी , आंगनबाड़ी केंद्र सिस्सपुरा की मछला आदिवासी, आंगनबाड़ी केंद्र सिलपुरा की कलिया गुर्जर, आंगनबाड़ी केंद्र दुर्रेडी की दाखा कुशवाह, आंगनबाड़ी केंद्र डौंडरीखुर्द की दीपेश गुर्जर, आंगनबाड़ी केंद्र ववनवास की सुषमा आदिवासी, आंगनबाड़ी केंद्र सूरदेह की मधुलता वर्मा, आंगनबाड़ी केंद्र हीरापुरा की सुशीला आदिवासी, आंगनबाड़ी केंद्र शुक्रवारा की पपीता यादव, कौंशा आदिवासी, आंगनबाड़ी केंद्र कदवई की शारदा आदिवासी, आंगनबाड़ी केंद्र कदवई की राधा आदिवासी, आंगनबाड़ी केंद्र दुबैरा की संजू शर्मा , आंगनबाड़ी केंद्र हरी सिंह का पुरा की ममता शाक्य का सात-सात दिन का मानदेय राजसात करने की कार्रवाई की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र चकपारोंद की कार्यकर्ता सपना शर्मा द्वारा लगातार आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण के दौरान बंद मिलने परनोटिस जारी किया गया है। पढ़ना जारी रखे

