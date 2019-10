बड़ी खबर: कांग्रेस के ये विधायक पहुंचा सलाखों के पीछे, नाम है बाबूलाल सिंह उर्फ जंडेल

sheopur mla babulal singh jandel sent to jail in case of fight: श्योपुर की एक निचली अदालत ने चार साल पहले ही एक-एक साल की सजा सुनाई दी थी। इसी की अपील में सुनवाई के बाद भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत की सजा को यथावत रखा है।