1 करोड़ का स्टेडियम और जिसमें होता है जानवरों का बसेरा, है सिर्फ कचरा और गंदगी

sports stadium of rupees 1 crore in sheopur district in bad condition: लंबी मांग के बाद विजयपुर में भी बीआरजीएफ योजना के अंतर्गत खिलाडिय़ों के विकास के लिए एक करोड़ की लागत से साल 2011 में मेला मैदान में सिद्ध बाबा की पहाड़ी के पास स्टेडियम तैयार कराया गया था।