दलितों को जमीन से खदेडक़र करने लगे खेती

विजयपुर के नेहरखेड़ा गांव के रहवासी तहसीलदार से मिले

श्योपुर Published: September 15, 2022 05:31:23 pm

विजयपुर. सीधे-साधे दलितों की जमीन जबरन छुड़ाकर उस पर खेती कर रहे असरदार लोगों के खिलाफ गुस्सा तेज होता जा रहा है। नेहरखेड़ा गांव के ऐसे ही दलित परिवारों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि वनभूमि पर भी ये असरदार काबिज हैं। प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने जल्द ही जमीन दिलाने की मांग की।

तहसीलदार को दिए ज्ञापन में बताया गया है कि वन विभाग की पूर्व रेंज की धोवनी बीट में नेहरखेडा गांव के आधा दर्जन से ज्यादा असरदार लोगों ने शासकीय जमीन सहित वन विभाग की करीब एक हजार बीघा जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर हरे भरे पेड़ों को काट उस पर खेती की जा रही है।

दलितों को जमीन से खदेडक़र करने लगे खेती

हमें यहां से खदेड़ दिया

उन्होंने बताया गया है अपर ककेटो बांध डूब क्षेत्र से विस्थापित होते समय जहां शासकीय जमीन मिली वहां हम रहने लगे थे, लेकिन कुछ असरदार लोगों को यह बात नागवार गुजरी और वन विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ कर हमें खदेडक़र उस पर असरादार लोगों ने कब्जा कर लिया। जमीन नहीं दिलाई तो करेंगे जाम

ज्ञापन में कहा गया है कि बार-बार जमीन छोडऩे पर ये सभी हमें धमकाते हैं। ग्रामीणों ने चेताया कि अगर समय रहते जमीन खाली नहीं कराई गई तो हम धरना प्रदर्शन कर सडक़ जाम करेंगे। ज्ञापन देने वालों में मीना सरपंच नेहरखेडा पंचायत, मंगल धाकड़ , मोनू शाक्य, रोशन, सखी, बादामी, मुंशी , बनवारी, राधेश्याम, ओमप्रकाश, चिरोंजी, रघुवीर, संजय, कमल, लखन और बदनसिंह शाक्य समेत डेढ़ दर्जन लोगों शामिल थे। पढ़ना जारी रखे

