श्योपुर Published: September 09, 2022 11:04:32 pm

श्योपुर. कूनो नेशनल पार्क में चीतों को बसाने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बाड़े में चीता छोडऩे के स्थान पर पार्क प्रबंधन ने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। हेलीपेड से 300 मीटर की दूर स्थित बाड़े के मुख्य द्वार से पीएम बाड़े में प्रवेश करेंगे और बनाए गए स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री हैंडल घुमाकर चीते को बाड़े में आजाद करेंगे।

कूनो नेशनल पार्क में स्ट्रक्चर तैयार, बाड़े में ऐसे प्रवेश करेंगे चीते

पत्रिका टीम के कूनो नेशनल पार्क पहुंचने पर इस तरह की जानकारी मिली। इसकी पुष्टि वन अफसरों ने भी की। उनका कहना है कि पीएम प्रोटोकॉल के तहत तैयारी की जा रही है। नामीबिया से आने वाले चीतों को पार्क में बेहतर वातावरण मिले इसके लिए हरी घास लगाने के साथ झोंपड़ी भी बनाई गई नर-मादा को दूर रखने का काम भी करेगा ग्रीन मेट

बाड़े में लगे ग्रीन मेट जहां चीतों को तार फेंसिंग से टकराने से रोकेंगे वहीं यह नर और मादा के बीच की दूरी को कायम रखने का काम भी करेंगे। दरअसल अलग-अलग छोटे बाडों में मादा चीते को रखा जाएगा। समय-समय पर मादा को नर चीते के बाड़े में छोड़ा जाएगा। फेंसिंग में तीन लेयर में करंट

पार्क में चीतों के लिए पांच वर्ग किमी एरिया में 8 फीट ऊंची तार फेंसिंग की गई है। जिसके ऊपरी हिस्से के बाद 2.9 एमएम वाई आकर की फेसिंग लगाने के साथ ही तीन लेयर में करंट प्रवाहित किया जाएगा। जिससे बाड़े में बाहरी जानवर प्रवेश नहीं कर सकें। करंट के डर से जानवर सोलर फैसिंग के पास जाने से डरेगा। पार्क में चीता छोडऩे वाले स्थान के पास स्ट्रेक्चर तैयार कर लिया गया है। यहां ही पीएम हैंडल घुमाकर चीते को बाड़े में छोड़ेंगे। पार्क में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पीके वर्मा, डीएफओ, कूनो नेशनल पार्क पढ़ना जारी रखे

