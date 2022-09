शिक्षक ऐसे कभी सूर्य नमस्कार, कभी अनुलोम-विलोम कराते हैं

विद्यालय जब भी बुलाते हैं पहुंच जाते हैं साहू

श्योपुर Published: September 05, 2022 05:49:02 pm

श्योपुर. कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य को हर क्षेत्र में पारंगत करने का पूरा प्रयास करता है। इसी अवधारणा को साकार भी कर रहे हैं शिक्षक दिनेश साहू। वे बच्चों को शैक्षिक रूप से ही नहीं शारीरिक व मानसिक रूप से भी मजबूत कर रहे हैं। वे ऐसे शिक्षकों में से एक है जो हर विद्यालय में जाकर बच्चों को योग की खूबियां बताते हैं ओर योग की बारीकियों से अवगत करा रहे हैं।

साहू बच्चों में योग के प्रति भी अलख कुछ अलग अदांज में जगा रहे हैं। यही वजह है कि साहू अपनी पदस्थी वाले विद्यालय के साथ ही अन्य विद्यालयों में भी जाकर नि:शुल्क योग कक्षाएं लगाते हैं और योग सिखाते हैं।

इंद्रपुरी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दिनेश साहू स्कूल में अध्यापन कार्य तो करा ही रहे हैं, साथ ही पिछले सात सालों से निशुल्क योग कक्षाएं लगा रहे हैं।एक सैकड़ा से अधिक स्कूलों में निशुल्क योग कक्षाएं लगाई हैं। इसके साथ ही योग शिक्षक साहू अपने स्कूल में भी बच्चों के लिए नियमित योग कक्षा लगाकर बच्चों को योग सिखाते हैं, वहीं अन्य सरकारी और निजी विद्यालयों में भी जाकर विशेष योग कक्षा लगाकर बच्चों को योग की जानकारी देते हैं और नियमित रूप से योग करने की सलाह देते हैं।यही वजह है कि साहू जिले भर में योग शिक्षक के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। साहू ने अभी तक जिले भर के एक सैकड़ा से अधिक स्कूलों में निशुल्क योग कक्षाएं लगाई हैं और सैकड़ों बच्चों को योग से जोड़ा है। पढ़ना जारी रखे

