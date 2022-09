बच्चा चोर ने बड़ी सफाई से रुपए किए पार

किसान दुकान पर खरीदने आया था कपड़े

The child thief crossed the money very cleanly, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: September 08, 2022 06:21:10 pm

विजयपुर. मंडी क्षेत्र में अंजली कपड़ा दुकान से दिनदहाड़े किसान की जेब से बच्चा चोर बीस हजार रुपए पार कर बाहर खड़े साथी के साथ मोटर साइकिल पर सवार होकर भाग गया। पीडि़त की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।

बच्चा चोर ने बड़ी सफाई से रुपए किए पार

किसान अजमेर धाकड़ निवासी इकलोद बुधवार की दोपहर साड़ी खरीदने के लिए मंडी क्षेत्र स्थित अंजली कपड़ा दुकान पर पहुंचे थे। वह दुकान में साड़ी देख रहे तभी एक बच्चे ने किसान की जेब से बीस हजार रुपए निकाल लिए। अखबार की आड़ लेकर बच्चा चोर ने किसान की जेब से पैसे निकाले और बाहर आकर मोटर साइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। किसान द्वारा जब साड़ी खरीदने के बाद जेब से रुपए निकाले तो जेब खाली देख किसान परेशान हो गया और चिल्लाते हुए रो पड़ा कि मेरी जेब कट गइर्। तभी दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बच्चा किसान की जेब से पैसे निकालते दिखा। भागने के लिए बाइक का किया इस्तेमाल

कपड़े की दुकान से चोरी कर चोर मोटर साइकिल से फरार हुए। मोटरसाइकिल बिना नंबर की होने की वजह से पहचान नहीं हो सकी। एक चोर दुकान के बाहर पहले से ही मोटर साइकिल पर सवार होकर खड़ा था।

विजयपुर थाना प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर ने बताया कि मामला दर्ज कर चोरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें