कार्यशाला में कोरोना गाइड लाइन की उड़ी धज्जियां

भाजपा की बूथ विस्तार योजना की कार्यशाला आयोजित

श्योपुर Published: January 20, 2022 11:37:57 pm

श्योपुर. कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार पकडऩे के बाद भी लोग जाग नहीं रहे हैं। इसके चलते संक्रमण की रफ्तार नहीं रुक रही है। हालात ये हैं कि भाजपा के विभिन्न कार्यक्रम भी कोरोना गाइड लाइन को तवज्जो न देकर आयोजित हो रहे हैं। शासन की गाइड लाइन को ताक पर रखकर गुरुवार को भाजपा की कार्यशाला में सौ फीसदी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति दिखी।

कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, ऐसे में शासन की स्पष्ट गाइड लाइन है कि बंद जगह में होने वाले आयोजन 50 फीसदी की क्षमता से हो सकेंगे लेकिन गुरुवार को एक हॉल में सत्ताधारी पार्टी भाजपा ही इस गाइडलाइन का मखौल उड़ाती नजर आई और एक हॉल भाजपाईयों से क्षमता का 100 फीसदी भरा नजर आया।

अवसर था भाजपा की बूथ विस्तार योजना की कार्यशाला का। जिला मुख्यालय पर स्थित नपा के मैरिज गार्डन मेंं आयोजित इस कार्यशाला में पूरा हॉल खचाखच भरा नजर आया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर ही नहीं आई। जबकि एक दिन पूर्व पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने दावा किया था कि बैठकों में शासन की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, लेकिन दूसरे ही दिन गुरुवार को कार्यशाला में ये दावे हवा हो गए।

कार्यशाला में दी योजना की जानकारी

बूथ विस्तारक योजना की कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जाट ने की। उन्होंने बताया कि बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत हम बूथों को डिजिटल करने के काम में जुटेंगे। उन्होंने कहा इस अभियान में जो डिजिटल बूथ बनेंगे।

