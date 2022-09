टैरर टैक्स मांग रहे बदमाश फायर कर भागे, बाल-बाल बचा कारोबारी

कट्टे से की फायरिंग अलमारी में जाकर लगी

श्योपुर Published: September 02, 2022 05:45:21 pm

डबरा (भितरवार). कस्बे के मैन तिराहे पर स्थित प्रकाश जनरल स्टोर पर गुरुवार की शाम पांच बजे आए दो बदमाशों ने जनरल स्टोर संचालक से दो लाख रुपए टैरर टैक्स के रूप में मांगे। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। नहीं देने पर दुकान नहीं खोलने की धमकी देते हुए इन बदमाशों ने कट्टा से फायर कर दिया। अगर स्टोर संचालक चंद्रप्रकाश अग्रवाल सतर्क न होता तो वह गोली लगने से घायल हो गया होता क्योंकि कट्टे से निकली गोली सामने रखी अलमारी में जाकर लगी।

घटना के बाद मौके पर लोग एकत्रित हो गए । सभी व्यापारी एकत्रित होकर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना के विरोध में कस्बे के सभी व्यापारी व दुकानदारों ने 2 सितंबर को बाजार बंद रखा।

पीडि़त चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि पहले यह लोग सुबह करीब 11 बजे आए थे। दोनों 50 हजार रुपए मांग रहे थे। एक व्यक्ति उनकी पहचान का था, जो दुकान से सामान खरीदता है इस वजह से जानते थे। उसके साथ एक अन्य भी आया था लेकिन उसे नहीं जानते।

इसके बाद शाम 5 बजे यह दोनों फिर से दुकान पर पहुंचे, चंद्र्रप्रकाश अग्रवाल से अब दो लाख रुपए मांगने लगे। इस बार भी उन्होंने मना किया। इस पर उन्होंने कट्टा से फायर किया, गोली अलमारी में जाकर लगी। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल की। घटना के बाद व्यापारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दुकान से एक कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस संबंध में व्यापारी की रिपोर्ट पर एदलसिंह, व एक अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पढ़ना जारी रखे

