हत्या के आरोपी के मकान को जेसीबी से ढहाया

जिले में इस तरह की पहली कार्रवाई, आरोपी पर इनाम भी है

news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Updated: January 06, 2022 11:22:33 pm

श्योपुर. हत्या समेत अन्य मामलों में फरार चल रहे दस हजार के इनामी व बुलेट गैंग सरगना सादिक खान के इस्लामपुरा स्थित मकान को जेसीबी से ढहा दिया गया। पुलिस ने राजस्व और नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 1 घंटे तक यह कार्रवाई चली। जिले में किसी आरोपी के मकान को तोड़े जाने की यह पहली कार्रवाई है। आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई से लोगों में खुशी थी। वे उत्साहित थे कि शासन ने ऐसे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जिससे समाज का बड़ा तबका बेहद भयभीत था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रहा।

22 वर्षीय सादिक पुत्र इलियास खान निवासी इस्लामपुरा बस स्टैंड ने 13 मई 2021 की रात खातोली रोड स्थित देसी शराब दुकान के सेल्समैन की अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 20 मई 2021 को बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसों में आग लगा दी थी। जिनमें से एक बस पर बुलेट गैंग पर्चा चिपका दिया था। पुलिस हत्या में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार चुकी है। लेकिन सादिक खान फरार चल रहा है। एसपी अनुराग सुजानिया ने आरोपी सादिक पर 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। बताया जाता जा है कि आरोपी के खिलाफ कई ओर मामले दर्ज हैं।

अवैध तरीके से बना था मकान

तहसीलदार संजय जैन ने बताया कि आरोपी सादिक का इस्लामपुरा में जो मकान बना है वह सरकारी जमीन पर है। इसका रिकार्ड तहसील और नगरपालिका में दर्ज नहीं है। ऐसे में इसे अवैध अतिक्रमण मानते नोटिस जारी कर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब मकान खाली नहीं किया तो उसे तोड़ दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख में लोग मौजूद रहे।

