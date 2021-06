पुलिस कर्मियों के कल्याण पर खर्च हो पंप की आय-आईजी

पाली रोड पर शुरू हुए पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप का आइजी ने किया शुभारंभ

The income of the pump should be spent on the welfare of police personnel - IG, news in hindi, mp news, sheopur news