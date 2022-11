कूनो के चीतों का हुआ नामकरण, देश की जनता ने रखे नाम

-कूनो के चीतों के नामकरण के लिए ऑनलाइन हुई थी प्रतियोगिता, सुझाए गए 11 हजार से अधिक नाम

श्योपुर,

कूनो में बसाए गए अफ्रीका के आठ चीतों को जल्द ही स्वयं के नए नाम मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा चीतों के नामकरण के लिए चलाई गई ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रतियोगिता में देश के नागरिकों द्वारा 11 हजार से नाम सुझाए हैं। वहीं चीता प्रोजेक्ट के लिए भी लोगों ने 18 हजार से अधिक नाम ऑनलाइन सुझाए हैं। बताया गया है कि अब इनमें से चीता और चीता प्रोजेक्ट का नामकरण होगा।



आठ चीतों को 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में छोडऩे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से आह्वान किया था कि इन चीतों के नाम सुझाएं और पारंपरिक नाम बताएं। साथ ही सबसे पहले चीता देखने का मौका पाएं। यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा माय जीओवी पोर्टल पर 26 सितंबर से ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की गई, जो 31 अक्टूबर तक चली। पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में देश भर के लोगों ने चीतों के नाम सुझाए और कुल 11 हजार 565 नाम दर्ज कराए गए हैं। वहीं चीता प्रोजेक्ट के लिए मांगे गए नामों के लिए भी 18 हजार 221 नाम सुझाए गए हैं।

कुछ इस तरह के आए हैं चीतों के नाम

पोर्टल पर लोगों ने कई तरह के पारंपरिक नाम चीतों के सुझाए हैं। जिसमें एक व्यक्ति ने नर चीतों के नाम ब्रह्म, विश, शिव और मादा चीतों के नाम लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, गौरी, देवी रखने का सुझाव दिया। वहीं एक दूसरे व्यक्ति ने नर चीतों के लिए कल्याण, अमृत, नाम्बी, सिन्धु, रविन्द्र, शिवा , आरम्भ और मादा चीतों के लिए कोकिला, कश्मीरा, जयन्ती, वैशाखी, काली, कावेरी, मनु, विंध्या बताया है।

चीता प्रोजेक्ट के ये सुझाए नाम

ऑनलाइन प्रतियोगिता में चीता प्रोजेक्ट के लिए जो नाम सुझाए गए हैं, उनमें प्रोजेक्ट अविनाश, मिशन चित्राक, रिटर्निंग चीता इन इंडिया, राष्ट्रीय चीता पुनस्र्थापन योजना आदि तरह के 18 हजार से अधिक नाम हैं। दिल्ली से ही चयन चीतों के नामकरण के लिए आए नामों में से 8 चीतों के नाम दिल्ली से ही चयन किए जाएंगे और मन की बात में ही प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे।

