अफसर बोले- चीते के बाड़े से तेंदुआ कैसे निकालोगे

कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की तैयारियां तेज

The officer said - how will you remove the leopard from the cheetah's enclosure?, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Updated: September 01, 2022 05:47:43 pm

श्योपुर. कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। यहां के अधिकारी व स्टाफ सितंबर माह की शुरुआत में ही तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए है। यही वजह है कि लगातार अफसरों के दौरे भी हो रहे हैं।

यह बोले अधिकारी

बुधवार को फिर मध्यप्रदेश वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल और एनटीसीए के सदस्य सचिव और एआईजी वन एसपी यादव कूनो पहुंचे। उन्होंने चीते के बाड़े में घुसे तेंदुओं को निकालने के संबंध में जानकारी ली। अफसरों ने पूछा आखिर तेंदुए कैसे निकलेंगे।

तेंदुएं निकालने की स्थिति जानी

दरअसल अफ्रीका से आ रहे चीते इस कूनो पार्क में बनाए गए बाड़े में रखे जाएंगे। इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रह ेहैं। दोनों अधिकारियों ने यहां अभी तक हुई तैयारियों की समीक्षा की और किए जा रहे कार्य की मॉनिटरिंग की। इसके साथ ही प्रमुख सचिव वर्णवाल और एआईजी वन यादव ने चीतों के बाड़े में घुसे तेंदुओं के निकलने की स्थिति जानी। जिसमें स्थानीय अधिकारियों ने एक तेंदुआ और होने के बारे में बताया। इन अफसरों ने कहा कि इस तेंदुओं को जल्द ही बाड़े से बाहर निकालने का कार्य कराया जाए।

परियोजना के डायरेक्टर भी आए

बताया गया है कि सितंबर के पहले सप्ताह में तैयारियों को अंतिम रूप देना है, लिहाजा इसी लक्ष्य के साथ कूनो प्रबंधन तैयारियों में जुटा है। यही वजह है कि दिल्ली और भोपाल के अफसर लगातार मॉनिटरिंग के लिए आ रहे है। बुधवार को नवनियुक्त सिंह परियोजना के डायरेक्टर उत्तम शर्मा भी मौजूद रहे।

