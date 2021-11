बीस हजार का लक्ष्य तय था, आज 8000 टीके लगे



अब 50 फीसदी से कम लक्ष्यपूर्ति वाले कर्मचारियों पर लटकी कार्यवाही की तलवार

The target of twenty thousand was fixed, today 8000 vaccines were taken, news in hindi, mp news, sheopur news