छप्पर में छिपकर तहसीलदार ने रेत माफिया से जान बचाई

अवैध रेत से भरा टै्रक्टर पकडऩे पर तहसीलदार को धमकाया, टै्रक्टर लेकर भागे

श्योपुर Published: December 16, 2021 11:30:26 pm

विजयपुर. गढी चैक पोस्ट पर रेत माफियाओं से घिरे तहसीलदार और कर्मचारियों ने एक छप्पर में छिपकर जान बचाई। एसडीएम नीरज शर्मा मौके पर पहुंचे और तहसीलदार व कर्मचारियों को विजयपुर थाने लेकर आए। तहसीलदार के चालक और पटवारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मारपीट एवं जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज कर लिया है।

गुरुवार की सुबह तहसील कार्यालय के सामने से एक अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर निकला। जानकारी मिलने पर तहसीलदार एसआर वर्मा कार्यालय से बाहर आए और टै्रक्टर रोककर चालक से कागजात मांगे तो चालक यह कहते हुए आगे निकल गया कि तुम कौन होते हो हमारे ट्रैक्टरों को रोकने वाले मेरे पीछे काफी ट्रैक्टर आ रहे हैं पकडक़र बताओ पता चल जाएगा। यह कहकर वह ट्रैक्टर लेकर चला गया। इस दौरान तहसीलदार ने स्टाफ को गाडी में बिठाकर पुलिस को सूचना देकर कहा कि पुलिस जवान भेज दो कार्रवाई करनी है और तहसीलदार सिद्ध बाबा की तरफ टै्रक्टर का पीछा करने निकल गए। ट्रैक्टर चालक सिद्ध बाबा वाले रोड से होते हुए बांगरोद गांव की तरफ भाग खड़ा हुआ। ट्रैक्टर चालक ने चलते हुए ही ट्रॉली खाली कर दी और मुख्य सडक पर होते हुए गढी गांव पहुंच गया।

पांच मोटर साइकिल सवारों से घेर लिया तहसीलदार का वाहन

गढ़ी गांव पर पांच मोटर साइकिल सवारों ने तहसीलदार एसआर वर्मा का वाहन घेर लिया। इसी बीच गढी गांव के नदी पुल के पास से रेत माफियाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तहसीलदार एवं स्टाफ ने अपनी जान बचाने के लिए पास के एक खिडक़ और झौंपडी में छिपकर जान बचाई।

तहसीलदार ने टीआई को लगाए दस कॉल

तहसीलदार एसआर वर्मा ने बताया कि जैसे ही ट्रैक्टर का पीछा किया तो हमारी गाडी के पीछे कुछ रेत माफिया जीप और मोटरसाइकिल से पीछा करने लगे। उनको गालीगलौज करते देख तुरंत विजयपुर पुलिस को फोन लगाया और दस बार टीआई को फोन लगाया जिसमें टीआई केवल यह कहते रहे कि पहुुंचने वाले हैं लेकिन पुलिस का सहयोग नहीं मिला। वह तो गनीमत रही कि विवाद या घटनास्थल पर गढी गांव था और एक फोन करने पर एसडीएम नीरज शर्मा पहुंच गए नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस के सहयोग न करने की बात मैने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बता दी है।

गांववालों ने लाठी डंडे हाथ में लेकर भगाया माफिया को

गढी गांव के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पत्थरबाजी इतनी खतरनाक हो रही थी कि तहसीलदार विजयपुर रेत माफियाओं से बचने के लिए भोगीराम धाकड के खिडक़ में अंदर छिप गए। जैसे ही गांववालों को पता चला कि यह तहसीलदार है और रेत वाले हमला कर रहे हैं तो गांववालों ने एक दूसरे को आवाज देकर बुला लिया और हाथों में लाठी डंडे लेकर जैसे ही रेत माफियाओं की तरफ बडे वह भाग गए।

