सरपंच का फार्म भरने जा रही महिला को बंधक बनाया

आरोपियों ने नहीं भरने दिया पर्चा, पुलिस से शिकायत

The woman going to fill the form of sarpanch was taken hostage, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: December 23, 2021 10:55:10 pm

कराहल. पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब चुनाव मैदान में उतर चुके प्रत्याशी हर तरह के हथकंडे अपनाकर अपनी विजय सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। कराहल के ग्राम पनवाड़ा में ऐसा ही एक मामला सामने आया। जब एक आदिवासी महिला को सरपंच का फार्म भरने से उसके गांंव के ही कुछ लोगों ने जबरन रोक दिया। इस पर डरी सहमी महिला व उसके परिजन व आदिवासी समुदाय के लोग पुलिस से मिले व पूरा मामला बताया। इस पर पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सरपंच का फार्म भरने जा रही महिला को बंधक बनाया

अजाक थाने में शिकायत

जानकारी के मुताबिक आदिवासी समाज के कुछ लोग गुरुवार को अजाक थाने पहुंचे और साथ गई एक महिला ने कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। आवेदन में महिला ने कहा कि सरपंची का फॉर्म नहीं भरने देने के लिए उसे बंधक बना लिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

ये बोली आदिवासी महिला

कलिया बाई ग्राम पनवाड़ा ने अजाक थाने में दिए आवेदन में कोटवार शिवनारायण गुर्जर, उसके भाई भूरा गुर्जर व वीरेन्द्र पाठक पर बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया कि 22 दिसम्बर को कलेक्टर को आवेदन दिया था इसी बात को लेकर यह लोग गुस्सा हो गए और बुधवार की शाम पति के मोबाइल फोन कर कहा कि तुम मेरी शिकायत करके आए हो अच्छा नहीं किया इसका अंजाम भुगतान पड़ेगा।

धमकी देकर घेर लिया

इससे मैं काफी डर गई हूं और इसकी शिकायत करने थाने कराहल जा रही थी तभी पनवाडा माता मंदिर के पास बने शौचालय के पास कोटवार व वीरेन्द्र ने घेर लिया और मोटर साइकिल से नीचे उतार दिया। कलिया बाई ने पुलिस से इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें