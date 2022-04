बेटी की शादी से पहले चोर ले गए गहने, पुलिस ने जुटाए 1.11 लाख रुपए

दलारना कला गांव में मांगीलाल के घर हुई चोरी के बाद पुलिस की सराहनीय पहल

Thieves took away jewelry before daughter's marriage, police collected Rs 1.11 lakh, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: April 27, 2022 11:53:40 pm

श्योपुर. पुलिस की पहल इनदिनों जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसने एक किसान की बेटी के गहने चोरी होने पर खुद ही 1. 11 लाख रुपए एकत्र कर किसान को मदद दिलाई। दलारना कला गांव के गरीब मांगीलाल मीणा की बेटी की शादी के लिए न केवल पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने आर्थिक सहायता दी बल्कि सामरसा चौकी पर तैनात स्टाफ ने भी मदद की।

बेटी की शादी से पहले चोर ले गए गहने, पुलिस ने जुटाए 1.11 लाख रुपए

पुलिस की इस दरियादिली के बाद ग्रामीणों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाए और 1 लाख 11 हजार से ज्यादा की राशि बेटी के विवाह के लिए जुटाई गई। पुलिस के इस सराहनीय कार्य की क्षेत्रवासियों ने सराहना की है।

दरअसल बीती रात मांगीलाल मीणा के घर चोरों ने धाबा बोलकर नगदी व जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोर करीब 90 हजार रुपए का माल चुरा ले गए। मांगीलाल मीणा ने बेटी के विवाह के लिए नगदी व जेवर का इंतजाम कर रखा था। चोरी के बाद मांगीलाल पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। चोरी होने की सूचना देने वह सामरसा पुलिस चौकी पहुंचा। सामरसा चौकी प्रभारी प्रेमसिंह यादव ने जब मांगीलाल की पीड़ा सुनी तो उन्होंने पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया। ग्रामीणों ने भी की मदद

पुलिस अधीक्षक सिंह ने चौकी प्रभारी यादव को मांगीलाल की मदद के लिए स्वयं 5000 की आर्थिक सहायता दी साथ ही चौकी स्टाफ को भी मदद करने के निर्देश दिए। चौकी प्रभारी यादव दलारना कला गांव पहुंचे और मांगीलाल को सहायता राशि दी। इसके बाद ग्रामीण भी मांगीलाल की मदद के लिए आगे आए और बेटी के विवाह के लिए पैसे जुट गए।जय मीनेष सेवा संगठन ने भी मांगीलाल को 5000 रुपए की सहायता मुहैया कराई। मीणा समाज के अध्यक्ष रामलखन नापाखेड़ली ने पुलिस अधीक्षक सिंह की इस पहल की सराहना की। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें