26 सैंपल की जांच में तीन नए डेंगू पॉजिटिव मिले

471 घरों में किया लार्वा सर्वे, 13 कंटेनरों में मिला लार्वा

Three new dengue positives were found in the investigation of 26 samples, news in hindi, mp news, sheopur news