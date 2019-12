उन्नाव गैंगरेप: महिला अधिकारी ने कहा- अखिलेशजी आप धरना दे रहे और आपके पिता करते हैं बलात्कारियों की पैरवी

श्योपुर. उन्नाव रेप केस में पीड़िता की मौत के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इस मामले में लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश के प्रदर्शन को लेकर मध्यप्रदेश की एक महिला अधिकारी ने अखिलेश यादव पर तंज कंसा है। श्योपुर जिले की तहसीलदार अमिता सिंह अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

क्या कहा अमिता सिंह ने

अखिलेश यादव के धरने पर हमला करते हुए अमिता सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा- अखिलेश जी !! आपके पिता कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है और आप धरने पर बैठे हैं। किसे बेबकूफ़ बना रहे हैं माननीय आप?? बता दें कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने रेप के आरोपियों को लेकर एक बयान दिया था कि- 'लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं। लड़के-लड़की में मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद उसे रेप का नाम दे देती हैं। लड़कों से ग‌लतियां हो जाती हैं। क्या रेप केस में फांसी दी जाएगी?

मेनका गांधी पर ही निशाना

अमिता सिंह ने भाजपा सांसद और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी पर भी निशाना साधा है। अमिता सिंह ने निशाना साधते हुए लिखा- मेनका जी !! आपको जानवरों की फ़िक्र है पर एक डॉक्टर आपकी नज़र मे जानवर से भी बदतर हैं? धिक्कार हैआपकी सोच पर। बता दें कि हैदराबाद एनकाउंटर पर मेनका गांधी ने सवाल उठाए थे।

Lucknow: Samajwadi Party leader and Former Chief Minister akhilesh yadav is sitting on a 'dharna' outside Vidhan Sabha in protest against Unnao rape case . pic.twitter.com/5N9U12ETqr