बिना परमिट और नम्बरों के फर्राटे भर रहे वाहन

- विजयपुर क्षेत्र का मामला, बढ़ रही चोरी की घटनाएं

Vehicles filling up without permits and numbers, news in hindi. mp news, sheopur news

श्योपुर Published: September 11, 2022 06:03:22 pm

विजयपुर. नगर में चार पहिया वाहन से लेकर ट्रैक्टर , बस और ट्रक बिना नम्बर व परमिट के चल रहे हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते न केवल हादसे बढ़े हैं बल्कि चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। परिवहन विभाग के अलावा पुलिस ने भी ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।बिना परमिट वाहन सडक़ पर दौडऩे से न केवल परिवहन विभाग को राजस्व की हानि हो रही है बल्कि हादसे हो रहे हैं। बिना नंबर की मोटर साइकिल भी धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। बिना नम्बर की मोटर साइकिलों का उपयोग चोरी की वारदातों में किया जा रहा है। इससे पुलिस भी परेशान हैं। पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग नहीं किए जाने से इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं।

बिना परमिट और नम्बरों के फर्राटे भर रहे वाहन

घटना के बाद आती है परेशानी

बिना परमिट और बीमा के सडक़ पर दौडऩे वाले वाहन द्वारा दुर्घटना घटित करने पर उसकी पड़ताल में परेशानी का सामना पुलिस को करना पड़ता है। साथ ही हादसे के शिकार व्यक्ति को बीमा क्लेम के लिए परेशान होना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना ग्रस्त वाहन के मालिक को भी परेशानी होती है। उसे न्यायायल के चक्कर काटने पड़ते हैं।

चार पहिया वाहन बिना टैक्सी परमिट के चल रहे

नगर में दो सौ से ज्यादा चार पहिया वाहन हैं जो बिना टैक्सी परमिट के निजी सवारियों को लेकर फर्राटे भर रहे हैं। वहीं चार पहिया वाहनों के अलावा आधा दर्जन बसें भी ऐसी हैं जो बिना परमिट के फर्राटे भर रही हैं। ट्रैक्टर भी नियम विरूद्ध चल रहे हैं।



बिना नंबर की गाडिय़ों के कारण हमें जांच में दिक्कत आती है। सीसीटीवी फुटेज में बिना नंबर की मोटरसाइकिलों का लगातार कैद होना दर्शाता है कि चोर बाहरी हैं। जल्द ही हम चैकिंग अभियान चलाकर बिना नम्बर के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ।

सोनपाल सिंह तोमर, निरीक्षक थाना विजयपुर पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें