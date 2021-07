चोरी कर भाग रहे बदमाशों के साथी को ग्रामीणों ने पकड़ा

वीरपुर की पांचो कॉलोनी में दीवार तोडक़र घुसे चोर नगदी, जेवरात समेत तीन लाख ले उड़े

Villagers caught the accomplice of miscreants running away after stealing, news in hindi, mp news, sheopur news