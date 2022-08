नदियों के किनारे हम नहीं रहेंगे, हमें हटाओ

आधा दर्जन गांव नदियों के किनारे बसे, होते हैं बाढ़ से बर्बाद

श्योपुर Published: August 31, 2022 05:39:43 pm

श्योपुर. चंबल और पार्वती नदियां तो अब सामान्य हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई हैं तबाही के मंजर। जिससे उबरने में जुटे ग्रामीणों के साथ भविष्य की भी चिंता है। हर साल वही संकट होने के चलते अब दोनों नदियों किनारे के आधा दर्जन गांवों के विस्थापन की मांग उठने लगी है। यहां वाशिंदे विस्थापन के लिए शासन-प्रशासन की ओर देख रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को आधा दर्जन गांवों के वाशिंदे कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से बोले-नदियों के किनारे हम नहीं रहेंगे, हमें यहां से हटा कर दूसरी जगह बसाओ।

प्रशासन ने चंबल और पार्वती की बाढ़ से 32 गांवों को बाढ़ प्रभावित माना है और इसमें नुकसान सर्वे किया जा रहा है। लेकिन इनमें से लगभग दर्जन भर गांव ऐसे हैं जो नदियों के बिल्कुल किनारे पर हैं और पानी से चारों ओर से घिर गए। हालांकि इन गांवों के वाशिंदे विस्थापन की मांग पूर्व से कर रहे हैं। इन गांवों से उठ रही विस्थापन की मांग

मंगलवार को सूंडी, ईचनाखेड़ली, माखनाखेड़ली, सामरसा, चैनपुरा, सांड आदि गांवों के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण अलग-अलग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनसुनवाई के साथ ही अधिकारियों को अलग-अलग ज्ञापन दिए। जिसमें ग्रामीणों ने दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराकर विस्थापन की मांग की। इस दौरान कलेक्ट्रेट में ईचनाखेड़ली गांव की महिलाओं ने तहसीलदार श्योपुर संजय जैन से कहा कि इस बाढ़ से हम तो बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में हमें मुआवजा तो दिलाया ही जाए, साथ ही ऐसी सुरक्षित जगह दी जाए। सर्वे में 32 गांवों के 967 परिवार बाढ़ प्रभावित

प्रशासन द्वारा कराए जा रहे बाढ़ के नुकसान के सर्वे में आबादी क्षेत्र का आंकलन लगभग कंपलीट हो गया है, जबकि अब फसल नुकसान का सर्वे शुरू हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि चंबल नदी किनारे के 18 और पार्वती नदी किनारे के 14 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ प्रभावित 967 परिवार हैं। वहीं बाढ़ से 393 मकानों को नुकसान हुआ है, जिनमें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए पक्के मकानों की संख्या 80 है, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे मकान 160 हैं। पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चे मकान 141 हैं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त झोपडिय़ों की संख्या 13 है और पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपडिय़ों की संख्या 9 है। इसके अलावा 6 पशु हानि हुई है, जिसमें एक गाय व 5 बकरी है। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि फसल क्षति के आंकलन के लिए प्रक्रिया चल रही है। पढ़ना जारी रखे

