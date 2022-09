जब चंबल नदी से सांप पकड़ लाया भोपा

दांतरदा में नदी किनारे लोगों की लगी भीड़ ने देखा पूरा दृश्य

When Bhopa caught snake from Chambal river, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Published: September 07, 2022 05:57:44 pm

श्योपुर. चंबल नदी के किनारे लोगों की भीड़ लगी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से नदी में घुसे एक शख्स को देख रहे थे। वह शख्स नदी में तैर रहे एक सांप को पकडऩे की कोशिश में जुटा था। जैसे ही उसने सांप की पूंछ पकड़ी लोगों की भीड़ शोर मचाने लगी। दरअसल यह शख्स माता का भक्त था। स्थानीय भाषा में उसे भोपा कहा जाता है। सांप को इसलिए पकड़ रहा था ताकि लोगों को माता की शक्ति का अहसास हो जाए। सांप को पकडक़र यह उसे गले में डालकर अपने थानक पहुंचा, जहां सर्पदंश से पीडि़तों के बंध काटे गए। दांतरदा क्षेत्र के ग्राम सामरसा में तेजादशमी के मौके पर परंपरानुसार माताजी की सवारी द्वारा चंबल नदी में सांप निकालकर लाया गया। उसी समय का यह दृश्य है।

जब चंबल नदी से सांप पकड़ लाया भोपा

भादौ शुक्ल दशमी पर मंगलवार को शहर सहित जिले भर में तेजादशमी का पर्व आस्था और परंपरानुसार मनाया गया। इस दौरान तेजाजी के थानकों पर श्रद्धालु उमड़े और दिन भर पूजा अर्चना का दौर चला। इस दौरान कहीं तेजाजी के भोपा को सवारी आई तो कहीं घोड़ी के साथ बिनौरी निकाली गई। तेजाजी के थानकों पर भोपा और पुजारियों द्वारा सर्पदंश व अन्य जहरीले कीड़ों के बंध भी परंपरानुसार काटे गए। तेजा दशमी के अवसर पर शहर सहित जिले भर मेंं तेजाजी के थानकों पर विशेष पूजा अर्चना की गई, साथ ही कई गांवों में घोड़ी की सवारी और तेजाजी की बिनोरी भी निकाली गई। जबकि अन्य गांवों में तेजाजी के थानकों पर लोगों ने दर्शन किए।

श्योपुर जिला मुख्यालय के हजारेश्वर पार्क, गिर्राज घाट के तेजाजी के थानकों के साथ ही मानपुर, बड़ौदा, सोंईकला, दांतरदा, सामरसा सहित अन्य गांवों और कस्बों में तेजाजी के थानकों पर कार्यक्रम हुए और दर्शनों और पूजा के लिए श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान सर्पदंश काटे गए। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें