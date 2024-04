एयरपोर्ट ऑथोरिटी टीम ने किया सर्वे, 45 करोड़ से तैयार हो सकता है एमपी में नया हवाई अड्डा

शिवपुरीPublished: Apr 13, 2024 10:49:41 am Submitted by: Sanjana Kumar

New Airport in MP Built Soon: बरसों से उजाड़ पड़ी शिवपुरी की हवाई पट्टी जल्द ही आबाद होने वाली है...एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की टीम के 5 सदस्यों ने यहां 7 दिन तक सर्वे किया...सबकुछ सही रहा तो हो सकता है आपको जल्द ही नए एयरपोर्ट की सौगात मिल जाए...

शिवपुरी में सर्वे कर ने पहुंची एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पांच सदस्यीय टीम।

New Airport in MP Built Soon: बरसों से उजाड़ पड़ी शिवपुरी की हवाई पट्टी के अब दिन फिरने वाले हैं। शिवपुरी आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पांच सदस्यीय टीम ने सात दिन तक रुक कर हवाई पट्टी सहित उसके आसपास का तकनीकी सर्वे किया। शिवपुरी में हवाई पट्टी पर 45 करोड़ की राशि खर्च करने की तैयारी है। शिवपुरी की हवाई पट्टी की लंबाई 900 मीटर है, जबकि बड़े प्लेन उतारने के लिए रन-वे की लंबाई 1.50 किमी होना चाहिए। यही वजह है कि शिवपुरी में अभी तक बड़े प्लेन नहीं उतरा करते थे, छोटे चार्टर प्लेन अथवा हैलीकॉप्टर से ही अभी तक शिवपुरी में वीआईपी की आमद होती रही है।

पिछले कुछ वर्षों से तो मौजूदा हवाई पट्टी पर भी जगह-जगह से डामर-गिट्टी उखड़ जाने से खराब हो गई है। हवाई पट्टी पर लगभग चार साल पूर्व डामरीकरण किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी स्थिति खराब हो गई है। हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने के लिए झांसी रोड की तरफ ही जगह है, लेकिन वहां पर भी कुछ निजी और कुछ शासकीय भूमि है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि यहां केवल हवाई पट्टी को संवारा जाएगा या फिर एक नए एयरपोर्ट की सौगात दे जाएगी। 3 से 10 अप्रेल तक किया सर्वे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पांच सदस्यीय टीम ३ अप्रेल को शिवपुरी आ गई थी। टीम के तकनीकी स्टाफ ने हवाई पट्टी व उसके आसपास का अपने कैमरों की मदद से सर्वे किया। 10 अप्रेल तक अपना सर्वे पूरा करने के बाद टीम वापस चली गई। टीम अपनी सर्वे रिपोर्ट जब केंद्रीय नागरिक उछ्डयन मंत्रालय को सौंपेगी, उसके आधार पर इसमें किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। फुटबॉल खेलने के साथ ही करते हैं स्टंट हवाई पट्टी की सुरक्षा दीवार में कई जगह से सेंधमारी कर दी गई है। जिसके चलते यहां पर न केवल घूमने वाले व मवेशी चराने वाले पहुंच जाते हैं, बल्कि यहां पर सुबह-शाम फुटबॉल मैच होने के साथ ही दोपहर में दुपहिया वाहन सवार इस हवाई पट्टी पर स्टंट करते हैँ। स्टंट करने की वजह से वाहन में एकाएक ब्रेक लगाते हैं, जिससे डामर-गिट्टी उखड़कर बाहर आ जाती है। सर्वे कर ले गई टीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम शिवपुरी आई थी तथा सर्वे करने के लिए रुकी थी। टीम को सर्वे में क्या मिला तथा वे अपनी रिपोर्ट में पेश करेंगे। अभी हवाई पट्टी 900 मीटर की है, इसकी लंबाई बढ़ेगी या एयरपोर्ट बनेगा, ये टीम तय करेगी। - रविंद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर शिवपुरी