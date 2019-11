भाजपा विधायक बोले- मंत्री ने जान से मारने की धमकी दी, कहा- तुमने ज्योतिरादित्य सिंधिया से गद्दारी की है

शिवपुरी. जिला योजना समिति की बैठक में सोमवार को भाजपा विधायक और कमल नाथ सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आपस में भिड गए। दरअसल, दोनों नेताओं के बीच मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर आपस में भिंड़ गए। इस दौरान भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि मंत्री ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वहीं, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम माधवराव सिंधिया के नाम से होगा।

महात्मा गांधी के नाम से हो मेडिकल कॉलेज

दरअसल, सोमवार को शिवपुरी में जिला योजना समिति की बैठक थी। इस बैठक में मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर विवाद हो गया। भाजपा विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी ने मेडिकल कॉलेज का नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर किए जाने पर आपत्ति जताई उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम महात्मा गांधी हो जिस पर मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का नाम माधवराव सिंधिया के नाम से प्रस्तावित है और उसे नाम से होगा।

Madhya Pradesh: BJP MLA Birendra Raghuvanshi (in pic) has alleged that MP Minister Pradhuman Singh Tomar threatened him during a meeting after he suggested that a medical college be named after Mahatma Gandhi instead of late Madhavrao Scindia, in Shivpuri, yesterday. pic.twitter.com/x0S6sG4Tyt

जान से मारने की धमकी

इस बात को लेकर विधायक और मंत्री में जमकर बहस हो गई। मीडिया से बात करते हुए विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी ने कहा- प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मैं पुलिस और केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी शिकायत करूंगा।

माधवराव के नाम से प्रस्ताव

कोलारस विधायक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप पर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा- मुझे कुछ नहीं पता बैठक में सर्व सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का नामकरण माधवराव सिंधिया के नाम पर किया जाए।

Madhya Pradesh Minister Pradhuman Singh Tomar on allegations by BJP MLA Birendra Raghuvanshi: I am not aware of any such incident. The decision to name the medical college after late Madhavrao Scindia was taken with consensus. (18.11) https://t.co/ZhypCatL0O pic.twitter.com/zjfggvxea8