COVID 19 : शिवपुरी के तारकेश्वरी में एक ही घर में मिले दिल्ली से आए 24 लोग, तीन संदिग्ध

delhi returned 24 people found in home three are corona suspect : पुलिस की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उक्त घर में मौजूद सभी लोगों की स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के दौरान तीन युवक संदिग्ध मिले, जिन्हें सेम्पलिंग के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।