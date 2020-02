वनकर्मियों की गोली से युवक की मौत का मामला , रेंजर व महिला आरक्षक सहित 15 पर मामला दर्ज

fir lodge on 15 people including ranger and woman constable in karera : मृतक के परिजनों के अनुसार करैरा अभ्यारण्य के ग्राम फतेहपुर में पानी भरने के दौरान हुए विवाद में वन कर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने से मदन वाल्मीकि की मौत हुई है।