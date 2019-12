पूर्व विधायक को टीआई के सामने धमकी देना पड़ा महंगा, हुई तीन साल की सजा

शिवपुरी। प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल को एक साल की सजा सुनाई गई थी। उसके कुछ ही दिन बीते है कि कांग्रेस पार्टी के एक और पूर्व विधायक और दिग्गज नेत्री को सात समर्थकों सहित तीन साल पुराने मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुना दी है। यहां बतां दें कि तीन साल पहले मंदसौर में राहुल गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।

जब शिक्षकों ने रोकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार





उस समय शिवपुरी के करैरा से कांग्रेसी विधायक शकुंतला खटीक अपने समर्थकों के साथा भाजपा का पुतला दहन करने के लिए भारी संख्या में मुख्य चौराहे पर जा पहुंची। पुलिस के अफसर सहित अन्य अधिकारी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने सुरक्षा के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ी को बुला लिया था कि यदि हालात काबू से बाहर होंगे तो पानी की बौछार से विरोध करने वालों को पीछे खदेड़ दिया जाएगा।

कांग्रेस की पूर्व विधायक को तीन साल की सजा, टीआई के सामने थाने में आग लगाने की दी थी धमकी





तभी प्रदर्शन के दौरान सीएम का पुतला दहन किया गया और इसी बीच फायर बिग्रेड ने पानी की बौछार शुरू कर दी। जिससे विधायक शंकुतला खटीक भीग गईं थी और उनको गुस्सा आ गया। जिससे यह मामला और अधिक बढ़ गया। तभी गुस्से में विधायक ने थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों को जमकर गालियां दी और थाने में आग लगा देने वाली बात कही थी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा था कि मामले की जांच कर शंकुतला खटीक पर उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद यह मामला भोपाल की विशेष अदालत में चला गया। जहां शनिवार को पूर्व विधायक शंकुतला खटीक और उनके साथ समर्थकों को तीन साल की सजा सुनाई गई।

VIDEO : कांग्रेस की पूर्व विधायक को धमकी देना पड़ा महंगा, हुई तीन साल की सजा





sakuntala khateek Sentence of three years in mp " src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/12/01/kathik_2_5444090-m.jpg">

शकुंतला को पानी डालने पर आया गुस्सा

मंदसौर में किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदेश के कई क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उस समय करैरा से कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटीक थी। विधायक अपने समर्थकों के साथा भाजपा का पुतला दहन करने के लिए भारी संख्या में मुख्य चौराहे पर जा पहुंची। पुलिस के अफसर सहित अन्य अधिकारी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए।

VIDEO : इनामी परमाल तोमर शॉर्ट एनकाउंटर में दबोचा





पुलिस ने फायर बिग्रेड की गाड़ी को बुला लिया था कि यदि हालात काबू से बाहर होंगे तो पानी की बौछार से विरोध करने वालों को पीछे खदेड़ दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सीएम का पुतला दहन किया गया। तभी फायर बिग्रेड के कर्मचारियों ने पानी की बौछार शुरू कर दी। जिससे विधायक शंकुतला खटीक भीग गईं थी। तभी उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस थाना प्रभारी के सामने ही थाने में समर्थकों से आग लगाने की बात कही थी। बाद में उनका यह वीडियो जमकर वायरल हुआ।